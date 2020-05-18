В Узбекистане скончался 13-ый пациент с коронавирусом

- Узбекистан, общество
- 16:37, 18 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - Житель Самарканда поступил в Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи в критическом состоянии 14 мая этого года. После диагностических исследований пациенту был поставлен диагноз COVID-19, - сообщил Минздрав.
Затем мужчину перевели в клинику Научно-исследовательского института вирусологии.
Пациент долгое время лечился от цирроза печени. У него также был ряд сопутствующих заболеваний, таких как ожирение и тяжелая анемия.
В клинике пациент получал интенсивную терапию в соответствии со стандартами, установленными специалистами.
Главные специалисты Министерства в различных областях и специалисты Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи также провели консультации по телемедицине и обеспечивали постоянный мониторинг.
Однако, несмотря на указанные процедуры реанимации, 18 мая мужчина скончался от сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.
Это 13-ая жертва коронавируса в Узбекистане.