В Узбекистане скончался 13-ый пациент с коронавирусом

CentralAsia (UZ) - Житель Самарканда поступил в Республиканский научный центр неотложной медицинской помощи в критическом состоянии 14 мая этого года. После диагностических исследований пациенту был поставлен диагноз COVID-19, - сообщил Минздрав.

Затем мужчину перевели в клинику Научно-исследовательского института вирусологии.

Пациент долгое время лечился от цирроза печени. У него также был ряд сопутствующих заболеваний, таких как ожирение и тяжелая анемия.

В клинике пациент получал интенсивную терапию в соответствии со стандартами, установленными специалистами.

Главные специалисты Министерства в различных областях и специалисты Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи также провели консультации по телемедицине и обеспечивали постоянный мониторинг.

Однако, несмотря на указанные процедуры реанимации, 18 мая мужчина скончался от сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.

Это 13-ая жертва коронавируса в Узбекистане.