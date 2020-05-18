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  18 мая 2020
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В Таджикистане отменен коллективный праздничный намаз в честь окончания месяца Рамазан

CentralAsia (TJ) -  В этм году в Таджикистане коллективный праздничный намаз в честь окончания священного месяца Рамазан проводится не будет, сообщили Asia-Plus в комитете по религии Таджикистана.

«Из-за коронавируса в стране не будет коллективного праздничного намаза на Иди Рамазан, такое решение приняло духовенство республики. Также не будет проведения онлайн молитвы, потому что это не позволено Ханафитским мазхабом», - сказал пресс-секретарь комитета по религии Таджикистана Афшин Муким.

Согласно Ханафитскому мазхабу, онлайн молитва не считается коллективной молитвой, добавил он.

По его словам, точная дата праздника Рамазан будет объявлена 20 мая. Скорее всего, праздник будет 24 мая.

Согласно закону Таджикистана «О праздничных днях», день празднования окончания Священного месяца Рамазан в стране объявлен выходным днем.

В Таджикистане из-за коронавируса согласно постановлению Совета улемов, в Рамазан запрещается проводить какие-либо собрания - таравих, ифтары, идгардак.

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