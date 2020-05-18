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  18 мая 2020
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В Узбекистане за шесть часов выявили 17 новых случаев коронавируса. Всего 2779

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 16:00 часов 18 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2779 (+17), - сообщил Минздрав.

Все подтвержденные новые случаи выявлены у граждан, находившихся на карантине.

В стране 18 мая поправились 46 пациентов, тем самым показатель выздоровления вырос до 82 процента, от коронавирусной инфекции полностью выздоровело всего 2293 человек.

В данное время остальных 473 пациента лечатся в соответствии с установленными стандартами.

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