В Индии за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За последние сутки в Индии зарегистрировано 5242 новых случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Так, общее количество случаев коронавируса в стране достигло 96 169, из них скончались 3029 человек.

Ограничительные меры в Индии действуют до 31 мая. Эксперты предполагают, что Индия достигнет пика эпидемии не ранее середины лета.