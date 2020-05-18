В Индии за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса
- Азия и мир, общество
- 17:26, 18 мая 2020
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CentralAsia (CA) - За последние сутки в Индии зарегистрировано 5242 новых случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.
Так, общее количество случаев коронавируса в стране достигло 96 169, из них скончались 3029 человек.
Ограничительные меры в Индии действуют до 31 мая. Эксперты предполагают, что Индия достигнет пика эпидемии не ранее середины лета.