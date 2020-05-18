В Казахстане сохраняется карантинный режим

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что несмотря на некоторые послабления, карантинный режим в стране сохраняется.



«Несмотря на положительную динамику в борьбе против коронавируса, угроза его распространения сохраняется. Призываю граждан соблюдать меры предосторожности, особенно в публичных местах, во избежание вреда здоровью. Карантинный режим, несмотря на послабления, все же сохраняется», - написал Токаев в Твиттере.



Сегодня стало известно, что с 25 мая в городе Алматы возобновляют работу объекты торговли свыше 500 квадратных метров, гостиницы, объекты общественного питания.



Как сообщила пресс-служба акима города, возобновляется работа непродовольственных бутиков, салонов красоты, химчистки и ресторанов, расположенные на территории ТД, ТЦ, ТРЦ. Работа торговых объектов будет разрешена до 23:00 ночи. Открытие фуд-кортов на территории ТД, ТЦ и ТРЦ планируется в рамках следующего, второго, этапа. СПА, фитнес-центры, объекты развлечении заработают в рамках третьего этапа. Даты их открытий будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.



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