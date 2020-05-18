Казахстан предоставит бесконтактный транзитный коридор для вывоза граждан Кыргызстана, находящихся в Оренбурге

Граждане, застрявшие на границе России и Казахстана

CentralAsia (KZ) - Казахская сторона предоставит бесконтактный транзитный коридор для вывоза граждан Кыргызстана, находящихся в Оренбургской области в России. Об этом 18 мая сообщило посольство Казахстана в Кыргызстане.

17 мая посольство Кыргызстана в адрес Министерства иностранных дел Казахстана направило ноту по обеспечению транзитного коридора по территории Казахстана для вывоза граждан Кыргызстана из России.

В соответствии с данным обращением 18 мая на заседании Межведомственной комиссии по вопросам недопущения распространения коронавируса при правительстве РК было принято положительное решение о предоставлении бесконтактного транзитного коридора с условием обеспечения пассажирского транспорта по территории Республики Казахстан для граждан Кыргызской Республики, находящихся в Оренбургской области Российской Федерации.

На данный момент кыргызской стороной прорабатываются вопросы обеспечения транспорта. Министерством иностранных дел Казахстана будет оказана всесторонняя поддержка кыргызской стороне, говорится в сообщении.

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