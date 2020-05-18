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  18 мая 2020
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Мирзиёев поручил вывезти на родину 1100 узбекистанцев, скопившихся на российской-казахстанской границе
Предыстория: Гражданам Узбекистана, скопившемся на границе Казахстана и РФ, откроют коридор в виде исключения

CentralAsia (UZ) -  По поручению президента Шавката Мирзиёеа, с компетентными органами России и Казахстана проработан вопрос вывоза скопившихся на российской-казахстанской межгосударственной границе граждан Узбекистана на Родину. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Посольствами РУз в Москве и Астане, Генеральными консульствами в Казани и Актау составлен список узбекистанцев, находящихся возле контрольно-пропускного пункта «Маштаково», а также решены организационные и транспортные вопросы.

Всего на Родину будут вывезены 1100 соотечественников, включенные в вышеуказанный список. В частности, 18 мая и 19 мая 2020 года планируется выезд на автобусах в Узбекистан по 550 сограждан, которые по прибытии будут размещены на 14-дневный карантин.

Вывоз узбекистанцев через российско-казахскую границу осуществляется в качестве исключения и на основе ранее сформированного дипломатическими представительствами списка. Составление дополнительного списка не предусматривается.

МИД просит находящихся на территории России сограждан не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускному пункту «Маштаково» или другим пунктам пересечения российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры.

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