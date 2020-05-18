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  19 мая 2020
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МИД Узбекистана спустя 4 дня прокомментировал заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой
Продолжение: В Узбекистане комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой о госязыке назвали вмешательством в дела другого государстваПредыстория: МИД России прокомментировало законопроект Узбекистана о ведении делопроизводства на государственном языке

CentralAsia (UZ) -  В связи с дискуссией в СМИ и социальных сетях, заявлениями некоторых официальных лиц зарубежных государств относительно вынесенного в Узбекистане на общественное обсуждение нормативно-правового акта по вопросам государственного языка, МИД Узбекистана сделал заявление.

"Вопросы, связанные с регулированием сферы государственного языка, являются исключительной прерогативой внутренней политики государства и не приемлют вмешательства", - говорится в заявлении.

Как отметили в МИДе, "в республике законодательно закреплено уважительное отношение к языкам наций и народностей, проживающих на территории страны".

"В связи с вышеизложенным, нет никаких оснований для озабоченности относительно положения других национальностей, проживающих в Узбекистане. Речь идет о выполнении упомянутого Закона от 1995г. МИД Узбекистана выражает надежду на объективность, непредвзятость и сохранение уважения при обсуждении вопросов, связанных с соблюдением требований законодательства о государственном языке в нашей стране", - отмечается в заявлении.

Ранее, 14 мая, в ходе брифинга в Москве 14 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сторонники законопроекта Узбекистана о ведении делопроизводства на государственном языке «в явном меньшинстве».

«Мы обратили внимание на полемику в средствах массовой информации, вызванную данным законопроектом. Складывается впечатление, что его сторонники в явном меньшинстве. Большинство комментариев свидетельствует о сохранении русского языка в официальном обиходе, что в полной мере соответствует духу истории, времени и качеству двусторонних отношений. А главное – интересам самих граждан Узбекистана, которые зачастую делают выбор в пользу учебы и работы в России», – сказала Захарова.

В апреле текущего года Министерство юстиции Узбекистана разработало проект закона «О внесении изменений в статью 42 Кодекса административной ответственности Республики Узбекистан».

Несоблюдение требований законодательства о государственном языке в работе государственных органов и организаций повлечет за собой штрафы для чиновников в размере от 2 до 5-кратного базового размера заработной платы», – говорится в законопроекте.

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