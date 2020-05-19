Кашемир накапливается в Монголии, поскольку пандемия парализует торговлю

CentralAsia (MNG) -

В период пандемии спрос на роскошное волокно резко сократился.





В течение многих лет казалось, что производство кашемира просто не сможет угнаться за растущим спросом. Расширение групп роскоши и поставщиков качественных трикотажных изделий едва не привело к тому, что цепочка поставок сменилась. Но теперь, в пандемической экономике, Монголия обременена слишком большим количеством продукта, поскольку глобальная торговля по существу остановилась.





Кашемировое хозяйство стало чем-то вроде громоотвода, поскольку оно связано с устойчивостью. Для выпаса кашемировых коз (от которых происходит происхождение шерсти и названия) требуются обширные следы земли, и их коллективный выпас быстро способствует опустыниванию в засушливом, гористом регионе. Тем не менее, почти треть из более трех миллионов человек в Монголии полагаются на торговлю работой, и глобальный спрос только возрос – до сих пор.





«Спрос на кашемир практически отсутствует», - сказал Nikkei Asian Review китайский трейдер Шу Кумин. «Я не могу сказать цену из-за неопределенности, поэтому я не покупаю сейчас», - уточнил он.







Эти обстоятельства привели к падению цены за килограмм необработанного кашемира до 45 000 тугриков (около 16 долларов США) по сравнению с 110 000 тугриков (около 39 долларов США) в прошлом году. Резкое изменение оставило фермеров и их кредиторов в затруднительном положении. «Похоже, что эта пандемия убила все для нас», - заявил NAR Мөнхсайхан Тэлмэн, пастух с 200 козами.





Хотя Монголия производит 40 процентов мирового кашемира, она в значительной степени зависит от китайских покупателей, которые покупают шерсть для дополнительной обработки, поэтому она может быть снова продана и превращена в одежду.





Монголия так тесно связана с производством кашемира, что натуральные шерсти остаются главным экспортером минеральных ресурсов в мире.





За пределами Монголии тяжелая экономическая атмосфера, вызванная пандемией Covid-19, заставила европейских покупателей отменить заказы. «Мои партнеры в Италии вообще не говорят о бизнесе или цене», - объяснила NAR свой главный рынок в компании Баярмаа Бямба, исполнительный директор Khatant International (кашемировый процессор). «Все, что они говорят: «Будь здоров, тогда мы встретимся». Она и другие члены ее сектора рассматривают возможность перехода на другие волокна, такие как обычная овечья шерсть, для поддержания своего бизнеса в рабочем состоянии.





Монголия собирается избрать новый парламент в следующем месяце, и политики чувствуют давление, чтобы решить проблему Covid-19. Премьер-министр Хурэлсух Ухнаа, со своей стороны, объявил, что скотоводы получат субсидию в размере 20 000 тугриков (около 7 долларов) на козу.

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