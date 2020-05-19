МВФ завершил обсуждение вопроса о чрезвычайном доступе к инструменту быстрого финансирования в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Сотрудники МВФ завершили обсуждение вопроса о чрезвычайном доступе к инструменту быстрого финансирования (RFI), чтобы помочь Монголии решить экономические проблемы, вызванные пандемией COVID-19.





COVID-19 ослабил макроэкономические перспективы Монголии. Правительство приняло незамедлительные меры по сдерживанию распространения вируса и внедряет широкий пакет мер стимулирования для смягчения экономических и социальных последствий пандемии.





Утверждение Исполнительным советом МВФ запроса на финансирование RFI вместе с поддержкой со стороны других доноров поможет Монголии удовлетворить неотложные потребности в бюджете и платежном балансе. Рассмотрение Советом этой просьбы ожидается в начале июня.





Группа сотрудников МВФ во главе сДжеффом Готтлибом провела обсуждения с властями Монголии с 11 по 13 мая по запросу властей об экстренном финансировании в размере 72,3 млн Специальные права заимствования (СПЗ) или (около 99 млн долларов США).





Обсуждения были сосредоточены на воздействии пандемии COVID-19 на монгольскую экономику, планах властей по сдерживанию рисков для здоровья и политике, необходимой для обеспечения приемлемого уровня задолженности, достаточности резервов и быстрого восстановления.





По завершении обсуждения Готлиб сделал следующее заявление:





«Группа МВФ провела продуктивные обсуждения с властями о влиянии пандемии COVID-19 на монгольскую экономику, а также о политике, необходимой для предотвращения серьезного экономического спада и защиты наиболее уязвимых слоёв населения. До настоящего времени Монголии удалось сдержать распространение вируса. Тем не менее, экономика сталкивается с серьезными проблемами, связанными со слабым экспортом и внутренними мерами сдерживания.





В последние годы Монголия добилась значительных успехов в укреплении устойчивости своей экономики, в том числе за счет сокращения государственного долга и накопления резервов, в рамках программы, поддерживаемой МВФ, срок действия которой истекает 23 мая 2020 года. Политические буферы, созданные за последние три года, укрепили способность властей принимать экстренные меры для борьбы с пандемией.





Первоочередной задачей является внедрение эффективных государственных программ поддержки наиболее пострадавших от пандемии. Кроме того, чтобы ограничить давление на макроэкономическую стабильность, властям следует стремиться как поддерживать фискальную дисциплину, перераспределяя расходы, так и сохранять с трудом заработанные резервы, обеспечивая более гибкий обменный курс.





После того, как пандемия стихнет, приоритет должен сместиться в сторону повышения устойчивости за счет сокращения государственного долга, наращивания валютных резервов и укрепления банковского капитала. В частности, официальные органы согласились продолжить реформы банковского сектора в предстоящий период, возможно, в контексте последующей программы в отношении истекающего Механизма расширенного финансирования», - отмечается в заявлении.



Пресс-релизы по окончании миссии включают заявления групп персонала МВФ, в которых передаются предварительные выводы после посещения страны. Мнения, выраженные в этом заявлении, являются мнениями сотрудников МВФ и не обязательно отражают точку зрения Исполнительного совета МВФ. На основе предварительных выводов этой миссии сотрудники подготовят отчет, который при условии одобрения руководством будет представлен Исполнительному совету МВФ для обсуждения и принятия решения, - сообщает официальный сайт МВФ.

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