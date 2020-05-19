Зафрахтованный самолет правительством Монголии приземлился из Нью-Дели

CentralAsia (MNG) -

В соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии Монголии (ГЧК) самолет специального назначения Улан-Батор — Нью-Дели — Улан-Батор для эвакуации своих граждан из Индии вылетел из международного аэропорта Буянт-Ухаа утром, 18 мая.

В соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии Монголии (ГЧК) самолет специального назначения Улан-Батор — Нью-Дели — Улан-Батор для эвакуации своих граждан из Индии вылетел из международного аэропорта Буянт-Ухаа утром, 18 мая.