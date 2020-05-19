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  19 мая 2020
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Зафрахтованный самолет правительством Монголии приземлился из Нью-Дели

CentralAsia (MNG) -  

В соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии Монголии (ГЧК) самолет специального назначения Улан-Батор — Нью-Дели — Улан-Батор для эвакуации своих граждан из Индии вылетел из международного аэропорта Буянт-Ухаа утром, 18 мая.

Самолет приземлился в Улан-Баторе сегодня утром в 7:45. Рейс доставил на родину 159 пожилых людей, инвалидов, беременных, младенцев и людей, оказавшихся в затруднительном положении в связи с пандемией.

Граждане были доставлены в специальные изоляционные центры на машине скорой помощи и будут изолированы на 21 день.
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