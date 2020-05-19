В Южной Корее за сутки выявили 13 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За последние сутки в Южной Корее зарегистрировано 113 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 мая сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Из 13 новых случаев 9 — локальные, 4 — завозные. В Сеуле выявлены 6 случаев, Ульсане — 4, Инчхоне — 2, Кенгидо — 1.

Общее количество инфицированных в Корее достигло 11 078 человек, скончались 263 пациента.