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  19 мая 2020
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В Казахстане за сутки выявили сразу 311 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 311 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 19 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, прирост составил 4,8%.

В разрезе регионов:

- Атырауская область – 142 (22,6%);

- город Нур-Султан – 36 (2,9%);

- город Шымкент – 31 (7,6%);

- город Алматы – 24 (1,3%);

- Костанайская область – 19 (24,1%);

- Туркестанская область – 18 (8,2%);

- Карагандинская область – 13 (5,2%);

- Акмолинская область – 8 (6,3%);

- Западно-Казахстанская область – 6 (1,9%);

- Кызылординская область – 4 (1,6%);

- Жамбылская область – 3 (1,5%);

- Алматинская область – 3 (1,4%);

- Павлодарская область – 2 (1,2%);

- Северо-Казахстанская область – 1 (2,6%);

- Мангистауская область – 1 (0,6%).

Всего на данный момент в стране выявлен 6751 случай коронавируса, из них скончались 35 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
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