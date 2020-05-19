В Казахстане за сутки выявили сразу 311 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 311 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 19 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, прирост составил 4,8%.
В разрезе регионов:
- Атырауская область – 142 (22,6%);
- город Нур-Султан – 36 (2,9%);
- город Шымкент – 31 (7,6%);
- город Алматы – 24 (1,3%);
- Костанайская область – 19 (24,1%);
- Туркестанская область – 18 (8,2%);
- Карагандинская область – 13 (5,2%);
- Акмолинская область – 8 (6,3%);
- Западно-Казахстанская область – 6 (1,9%);
- Кызылординская область – 4 (1,6%);
- Жамбылская область – 3 (1,5%);
- Алматинская область – 3 (1,4%);
- Павлодарская область – 2 (1,2%);
- Северо-Казахстанская область – 1 (2,6%);
- Мангистауская область – 1 (0,6%).
Всего на данный момент в стране выявлен 6751 случай коронавируса, из них скончались 35 пациентов.