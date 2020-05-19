Генпрокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела против врача из Самарканда

- Узбекистан, происшествия
- 9:26, 19 мая 2020
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|Предыстория: В Самарканде медик заразил коронавирусом 34 человек
CentralAsia (UZ) - Генпрокуратура Узбекистана отменила решение о возбуждении уголовного дела против врача из Самарканда, заразившего коронавирусом 34 человека. Об этом сообщил Миндрав республики.
"Генеральная прокуратура приняла справедливое решение, высоко оценив героическую работу самоотверженного медицинского персонала в эти трудные дни", – сообщили в министерстве.
Ранее сообщалось, что завотделением больницы в Самаркандской области заразил 34 человек, в том числе свою супругу, родственников, пациентов и коллег. Несмотря на симптомы, врач не обратился за медпомощью и занимался самолечением.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело за нарушение санитарного законодательства.