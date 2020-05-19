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  19 мая 2020
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Генпрокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела против врача из Самарканда
Предыстория: В Самарканде медик заразил коронавирусом 34 человек

CentralAsia (UZ) -  Генпрокуратура Узбекистана отменила решение о возбуждении уголовного дела против врача из Самарканда, заразившего коронавирусом 34 человека. Об этом сообщил Миндрав республики.

"Генеральная прокуратура приняла справедливое решение, высоко оценив героическую работу самоотверженного медицинского персонала в эти трудные дни", – сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что завотделением больницы в Самаркандской области заразил 34 человек, в том числе свою супругу, родственников, пациентов и коллег. Несмотря на симптомы, врач не обратился за медпомощью и занимался самолечением.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело за нарушение санитарного законодательства.

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