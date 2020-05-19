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  19 мая 2020
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Трамп принимает гидроксихлорохин, чтобы не заразиться коронавирусом, - ВВС

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп 18 мая сообщил во время брифинга в Белом доме, что недавно начал принимать гидроксихлорохин, который, как предупреждают эксперты, может быть небезопасным, для предотвращения заражения коронавирусом, пишет ВВС.

Хлорохин и его производное, гидроксихлорохин, обычно используют для лечения малярии и волчанки.

«Я принимаю его примерно полторы недели, и я все еще здесь, я все еще здесь», - сказал Дональд Трамп.

Нет никаких доказательств того, что гидроксихлорохин может предотвратить заражение коронавирусом, хотя клинические испытания ведутся в США, Великобритании, Испании и Китае.

На вопрос о доказательствах эффективности препарата Трамп ответил: "Вот мои доказательства, я получил много положительных отзывов о нем".

Трамп раньше неоднократно призывал применять гидроксихлорохин, указывая, что его принимают медики, работающие с пациентами с Covid-19.

«Вы удивитесь, как много людей его принимает, особенно те, кто работает на передовой эпидемии - многие принимают его», - добавил президент.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в апреле выпустило рекомендацию о том, что доказательств безопасности и эффективности гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом нет.

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