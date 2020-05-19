Как Монголия не допустила локальную передачу коронавируса?

CentralAsia (MNG) - В Монголии на сегодняшний день ноль смертей от коронавируса и ноль локальной передачи, все завозные.



И нет, им не просто повезло.



Начиная с января в Монголии были введены меры против распространения коронавируса, и с тех пор не ослабляли ограничения.



За всю эту тяжелую работу, однако, они получают мало похвал. Никто не говорит о «монгольском примере». Вместо этого мы говорим о полных неудачах, таких как Германия или Швеция. Как я уже говорил, успех — это ноль локальных случаев коронавируса, а в Монголии именно так, пишет блогер из Шри-Ланки Инди Самараджива для medium.com.



Посмотрите на действия, которые они предприняли, когда они их предприняли, и насколько это было эффективно. Я думаю, вы будете так же ошеломлены, как и я. Реакция Монголии была интенсивной, и почему-то в ней участвовало 30 000 овец.



«Но подождите», - вы скажете — Монголия? Монголия с двумя людьми на квадратный километр? Удаленная, изолированная Монголия? Разве COVID-19 просто не появится и не найдет там никого? Нет.



Это правда, что Монголия является наименее густонаселенной страной на Земле. Как нация, они довольно социально отдалены по умолчанию. Однако в их столице Улан-Баторе проживает 1,5 миллиона человек. Этого достаточно, чтобы COVID-19 мог распространится.



Фактически, Улан-Батор (307 человек на км²) имеет плотность, аналогичную Бергамо, Италия (400 человек) - эпицентру вспышки в Италии; одно из самых пострадавших мест в мире. Низкая плотность не спасла Бергамо. Само по себе это никого не спасет.



А как насчет удаленности? В любом случае, где Монголия? Современная Монголия на самом деле не такая отдаленная, как кажется.



Я предполагаю, что это займет некоторое время на лошади, но это всего лишь два часа полета от Пекина. У Монголии были ежедневные связи с Уханью. Улан-Батор связан с Китаем и Россией железнодорожным и автомобильным транспортом, и на границах постоянное движение. Если бы первая волна из Китая не покрыла их, вторая из России покрыла бы. Так что их спасла не удаленность.



Уклон



Здесь есть предвзятость, которой я также подвержен. Мы предполагаем, что развивающимся странам просто повезло. Мы говорим, что это погода, или плотность населения, или какой-то экологический фактор удачи. Это вызывает серьезный когнитивный диссонанс у западных комментаторов. «Бедный... но нет смертности ... должно быть, погода».



Богатые страны привыкли оказывать помощь таким странам, как Монголия, в частности они отправляют своих советников. Но это они должны были получать советы от Монголии все это время.



Но просто посмотрите на факты. Посмотрите на цифры на доске. Посмотрите, что сделала Монголия, когда они это сделали, и скажите мне, что это просто удача. На самом деле нет. Они очень усердно работали, и это видно всем.



Представьте, что вы можете вернуться в прошлое, к 23 января. Китай только что закрыл провинцию Хубэй. Что бы вы сказали своим лидерам государства?



Вы сказали бы им, что это серьезно и что это произойдет наверняка. Вы сказали бы им ограничить выезды и въезды в страну сейчас, дистанцироваться в социальном плане сейчас, и готовить медикаменты тоже сейчас. Вы бы сказали им реагировать прямо сейчас, в январе.



Именно это и сделала Монголия, и у них нет машины времени. Они просто видели, что происходит в Ухане, они координировали свои действия с Китаем и ВОЗ. В этом их секрет.



22 января



Некоторые люди думают, что ВОЗ подобна военизированной организации, которая вторгается в страны, проводит расследования, говорит всем что делать. Это не так, как они работают? Они просто там, чтобы помочь. Вы должны слушать ВОЗ. И Монголия так и сделала. 22 января Министерство здравоохранения Монголии провело брифинг для прессы с ВОЗ, чтобы объявить, что этот вирус реален.



Они сказали, что была передача от человека к человеку (AKA, это заразная AF), и они начали проверять людей и готовиться. Я хочу рассказать секрет успеха Монголии в борьбе с коронавирусом: Монголия отреагировала на все это еще в январе.



24 января



В тот момент сезон гриппа уже сильно поражал детей Монголии, поэтому первое, что они сделали, это защитили своих детей.



Если я слышу, как за углом едет машина, я не жду, чтобы увидеть ее, я просто предохраняю своих детей. Монголия начала защищать своих детей. Она объявила, что школы будут закрыты с 27 января.



Еще одна вещь, которую я хочу отметить, это то, что Монголия объявила почти все закрытия заранее. Она не была похожа на Индию. Поскольку страна была подготовлена, она смогла постепенно закрыться без всякого хаоса.



Уже в январе Монголия рекомендовала жителям мыть руки, носить защитные маски и все остальное, что многие из нас слышали только позже.



Через некоторое время Кабмин Монголии провел специальное заседание, где решили:



- закрыть университеты



- ограничить пересечения транспортных средств (пока не железнодорожный или воздушный)



- запретить публичные мероприятия



- выделить средства на медицинское оборудование и персонал



Экономика Монголии почти полностью обусловлена экспортом, поэтому она получила огромный ущерб.



Монголия не договаривалась с вирусом, предлагая своих бабушек и дедушек. Она просто сказала, чтобы вирус отвалил и спасла всех. Да, их экономика была загружена, но это было неизбежно.



На протяжении всего кризиса пандемии Монголия всегда реагировала с полной серьезностью, и это именно то, что дргуие должны делать.



Это единственный способ бороться с вирусом, который проявляется только через две недели после заражения. Как сказал доктор Сифэн Ву: «Чрезмерная реакция лучше, чем отсутствие реакции».



Знаете ли вы, как в Монголии не допустили локальных случаев заражения? Они вели себя так, будто их уже тысяча.



27 января Монголия начала переговоры о возвращении 31 студента из Ухани. 1 февраля они эвакуировали их и изолировали в центре, включая экипаж самолета. Это начало непрерывного процесса репатриации и помещения на карантин монголов, сначала на 14 дней, а затем на 21 день. Это позволило управлять завозными случаями и, опять же, бороться с локальными.



Монголия делала все это в январе, когда большинство стран ничего не делали. Как и в истории с муравьем и кузнечиком или Джоном Сноу, они знали, что грядет зима, и действовали соответственно.



Чем занималась ваша страна в январе? Сколько жизней мы могли бы спасти, если бы тогда смотрели на Монголию?



Февраль



В течение февраля Монголия яростно готовилась — закупала маски для лица, тестовые наборы и СИЗ; осмотр больниц, продовольственных рынков и дезинфекция города.



Страна также отменила празднование Лунного Нового года, что очень важно для Азии.



Если вы хотите знать, как Монголия оказалась без локальных случаев, это потому, что она реагировала еще тогда, когда не было местных случаев. И они продолжали действовать.



Когда стало известно о завозных случаях в других странах, Южная Гоби объявила чрезвычайную ситуацию. Центр также прекратил экспорт угля — огромный экономический удар.



Как видите, на каждом шагу они реагируют так же, как и другие страны, только когда было слишком поздно. Это выглядело как чрезмерная реакция, но на самом деле Монголия всегда была вовремя.



В феврале Монголия приостановила полеты в Корею и Японию. В то время они также помогали Китаю, отправили 30 000 овец, но я не понимаю зачем?



Примечание: давать овец — это традиционный жест поддержки в трудные времена в Монголии.



Когда президент Х. Баттулга вернулся из той поездки, сам отправился на карантин на 14 дней.



10 марта в Монголии был зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19. Французский гражданин, прибывший из Москвы 2 марта привез вирус. Монголия была готова. Они изолировали весь его офис и поезд, на котором он ехал. Они изолировали весь аймак (район) и закрыли все поезда, машины и общественный транспорт. Монголия частично закрылась, закрыв ряд магазинов. Они дезактивировали 9,2 миллиона квадратных метров в 6000 точках. Они дважды дезактивировали некоторые места.



Один случай. Они сделали все это после первого случая. Вот почему у них нет локальных случаев. Это не плотность населения. Это преимущество может быть разрушено одной поездкой на поезде.



Монголия показала мировое лидерство. Не просто ноль смертей, ноль местных случаев. Просто ноль. Ничего не случилось на их земле. Мы все должны получать советы от Монголии и, если возможно, немного овец.



Автор: Инди Самараджива, писатель из Коломбо, Шри-Ланка.

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