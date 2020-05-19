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  19 мая 2020
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Около 60 афганских заключенных вернулись из Туркменистана в Афганистан

CentralAsia (TM) -  Около 60 афганских заключенных, которые были освобождены в Туркменистане, вернулись в Афганистан через сухопутный порт Акина, сообщили местные СМИ.

Губернатор Абдул Кадер Малия Джоузджан, который был там, чтобы принять заключенных, сообщил, что 58 заключенных из разных частей Афганистана освобождены и вернулись на родину.

По словам афганских чиновников, большинство заключенных были обвинены в контрабанде наркотиков в Туркменистан.

По амнистии объявленной 15 мая в Туркменистане из мест лишения свободы были выпущены 1192 заключенных, в том числе 210 иностранцев.

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