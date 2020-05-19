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  19 мая 2020
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Президент Узбекистана освободил предпринимателей от уплаты земельного налога и налога на имущество

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 мая подписал указ «Об очередных мерах по поддержке населения и субьектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии».

Согласно документу, с 1 июня по 1 сентября этого года освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество:

  • Субъекты малого предпринимательства;
  • Рынки и торговые комплексы;
  • Предприятия общественного питания;
  • Предприятия общественного транспорта;
  • Спортивно-оздоровительные заведения;
  • Кинотеатры;
  • Юридические лица занимающиеся перевозкой пассажиров, оказанием бытовых услуг, сдачей в аренду помещений, в том числе для банкетов.

Предприниматели также имеют право отложить уплату НДС на срок до 120 дней при импорте товаров.

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