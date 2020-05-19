Президент Узбекистана освободил предпринимателей от уплаты земельного налога и налога на имущество

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 мая подписал указ «Об очередных мерах по поддержке населения и субьектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии».

Согласно документу, с 1 июня по 1 сентября этого года освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество:

Субъекты малого предпринимательства;

Рынки и торговые комплексы;

Предприятия общественного питания;

Предприятия общественного транспорта;

Спортивно-оздоровительные заведения;

Кинотеатры;

Юридические лица занимающиеся перевозкой пассажиров, оказанием бытовых услуг, сдачей в аренду помещений, в том числе для банкетов.

Предприниматели также имеют право отложить уплату НДС на срок до 120 дней при импорте товаров.