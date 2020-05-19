Президент Узбекистана освободил предпринимателей от уплаты земельного налога и налога на имущество

- Узбекистан, общество
- 9:52, 19 мая 2020
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 мая подписал указ «Об очередных мерах по поддержке населения и субьектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии».
Согласно документу, с 1 июня по 1 сентября этого года освобождаются от уплаты земельного налога и налога на имущество:
- Субъекты малого предпринимательства;
- Рынки и торговые комплексы;
- Предприятия общественного питания;
- Предприятия общественного транспорта;
- Спортивно-оздоровительные заведения;
- Кинотеатры;
- Юридические лица занимающиеся перевозкой пассажиров, оказанием бытовых услуг, сдачей в аренду помещений, в том числе для банкетов.
Предприниматели также имеют право отложить уплату НДС на срок до 120 дней при импорте товаров.