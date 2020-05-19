В Узбекистане отменили справку об отсутствии коронавируса для перемещения на самолетах и поездах

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане специальная комиссия отменила требование о необходимости наличия справки о прохождении теста на коронавирус, при пользовании авиарейсами и поездами внутри страны.



Учитывая экономическое положение населения в условиях карантина, а также необходимость сохранения социальной дистанции пассажиров во время путешествий, а также предотвращения ненужных неудобств для межрегионального передвижения граждан, это требование было отменено специальной республиканской комиссией, говорится в сообщении.

Напомним, с 18 мая в Узбекистане возобновлены авиаперелеты между Ташкентом и Нукусом, Ургенчем, Термезом, а также движение поездов в некоторые регионы страны.

Первоначально, для того, чтобы попасть на самолете или поезд, от пассажиров требовалось наличие справки об «отрицательном» результате теста на коронавирус, сданного не более 120 часов до рейса. Стоимость анализа составляет 224 000 сумов или 22 доллара США.

Решение о наличии справки вызвало недовольства населения, в связи с чем, комиссия отменила своё решение.