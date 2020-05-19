В Улан-Баторе выздоровели и выписаны из больницы 2 пациента с коронавирусом

CentralAsia (MNG) -

На сегодняшний день зарегистрировано 140 завозных случаев коронавируса. Сегодня два человека выздоровели и выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу во время брифинга Министерства здравоохранения по ситуации Covid-19.

На сегодняшний день зарегистрировано 140 завозных случаев коронавируса. Сегодня два человека выздоровели и выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу во время брифинга Министерства здравоохранения по ситуации Covid-19.

На сегодняшний день 26 пациентов уже выздоровели, смертельных исходов нет, 114 человек находятся на лечение в НИЦИЗ.

На сегодняшний день 26 пациентов уже выздоровели, смертельных исходов нет, 114 человек находятся на лечение в НИЦИЗ.

В Центральном военном госпитале четверо пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.