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  19 мая 2020
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В Улан-Баторе выздоровели и выписаны из больницы 2 пациента с коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  

Оперштаб Минздрава страны провел очередной пресс-брифинг утром 19 мая.

На сегодняшний день зарегистрировано 140 завозных случаев коронавируса. Сегодня два человека выздоровели и выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу во время брифинга Министерства здравоохранения по ситуации Covid-19.

На сегодняшний день 26 пациентов уже выздоровели, смертельных исходов нет, 114 человек находятся на лечение в НИЦИЗ.

В Центральном военном госпитале четверо пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.
Сегодня 158 человек прибыли специальным рейсом из Дели в Улан-Батор. Два из них находятся на лечении в НИЦИЗ и пять в Государственной общей больнице. Это пациенты, которые перенесли трансплантацию печени, стали донорами, заболели раком кожи или перенесли операцию на спине. Остальные пассажиры были доставлены в специально подготовленные отели. Всем провели экспресс-тест на коронавирус. Следующий этап анализа ПЦР будет продолжаться, -сообщила представитель Минздрава Я.Буянжаргал, начальник отдела медицинской помощи Министерства здравоохранения.
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