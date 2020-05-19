В Узбекистане за ночь выявили 11 новых случаев коронавируса. Всего 2802

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 19 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2802 (+11).

По данным Минздрава, из подтвержденных новых случаев 10 выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа (7 граждан прибыли из России, а 3 – являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования), 1 – у того, кто находился на карантине.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2314 граждан, лечатся 475 пациентов, из них у 6 человек состояние тяжелое.