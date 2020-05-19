[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 мая 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане в результате селей и оползней пострадали 338 жилых домов

CentralAsia (TJ) -  Из-за проливных дождей 14-16 мая в селах Неъматулло Асадулло, XVIII Партсъезда и Хуросон сельского джамоата имени С.Айни, а также в селе Пахтаобод сельского джамоата Хилоли Хуросонского района Хатлонской области сошли селевые потоки. В результате от селей и оползней пострадали 338 жилых домов, из которых 14 домов были разрушены полностью, 1 дом частично, сообщает Ховар.

На данный момент ликвидация последствий стихийного бедствия продолжается. От грязевой массы и воды расчищены 28 жилых домов и приусадебных участков.

Пострадавшему населению выделено 35 палаток для временного проживания.


Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Чехии завершился режим чрезвычайного положения
  • Завтра из Индии прибудут более 170 граждан Монголии
  • В Узбекистане за шесть часов выявили 17 новых случаев коронавируса. Всего 2779


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com