В Таджикистане в результате селей и оползней пострадали 338 жилых домов

CentralAsia (TJ) - Из-за проливных дождей 14-16 мая в селах Неъматулло Асадулло, XVIII Партсъезда и Хуросон сельского джамоата имени С.Айни, а также в селе Пахтаобод сельского джамоата Хилоли Хуросонского района Хатлонской области сошли селевые потоки. В результате от селей и оползней пострадали 338 жилых домов, из которых 14 домов были разрушены полностью, 1 дом частично, сообщает Ховар.

На данный момент ликвидация последствий стихийного бедствия продолжается. От грязевой массы и воды расчищены 28 жилых домов и приусадебных участков.

Пострадавшему населению выделено 35 палаток для временного проживания.





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