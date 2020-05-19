Монгольская школьница передала 500 медицинских масок Бурятии

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе состоялась очередная передача гуманитарной помощи Бурятии.

К акции доброй воли присоединились 42 учащихся класса с углубленным изучением русского языка под руководством классного руководителя Б.Тунгалаг, а также 15 преподавателей-руссистов передовой столичной Средне-образовательной школы №52. Ими были собраны денежные средства на сумму 225 000 тугриков. Впервые в истории данной школы с этого года открылся класс с интенсивным обучением русского языка.