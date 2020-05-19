Монгольская школьница передала 500 медицинских масок Бурятии

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе состоялась очередная передача гуманитарной помощи Бурятии.
К акции доброй воли присоединились 42 учащихся класса с углубленным изучением русского языка под руководством классного руководителя Б.Тунгалаг, а также 15 преподавателей-руссистов передовой столичной Средне-образовательной школы №52. Ими были собраны денежные средства на сумму 225 000 тугриков. Впервые в истории данной школы с этого года открылся класс с интенсивным обучением русского языка.
Юный представитель 6 класса Б.Буянхишиг передала в представительству Россотрудничества в Монголии 500 одноразовых медицинских масок.
Советник посольства России в Монголии, руководитель представительства Россотрудничества в Монголии, директор РЦНК в Улан-Баторе Амгалан Базархандаев с чувством глубокой благодарности отметил доброту инициаторов-активных учащихся и преподавателей СОШ №52 за их вклад в Благотворительной акции, и вручил Благодарственные письма от имени посольства России в Монголии и представительства Россотрудничества в Монголии.
22 мая грузовым рейсом фабрики «Ангария» всего в Россию привезут больше 62 тысяч масок. Из них 34 тысячи были собраны монгольскими выпускниками бывших советских и российских ВУЗов, передает Российский центр науки и культуры в Улан-Баторе.
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