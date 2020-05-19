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  19 мая 2020
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МВФ выделил Узбекистану $375 млн на борьбу с коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение выделить Узбекистану 375 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте фонда.

"Исполнительный совет МВФ одобрил выделение 375 миллионов долларов США в рамках механизма быстрого кредитования и инструмента быстрого финансирования для поддержки борьбы Узбекистана с пандемией COVID-19", - говорится в заявлении фонда.

Льготные кредиты включают в себя беспроцентную линию быстрого кредитования (Rapid Credit Facility) на сумму 125 млн долларов США со сроком 10 лет (в том числе 5 летний льготный период) и Инструмент быстрого финансирования (Rapid Financing Instrument) на сумму 250 млн долларов США со сроком 5 лет (в том числе 3 летний льготный период) с годовой процентной ставкой – 1,05 %.

Эти средства будут направлены на пополнение Антикризисного фонда для финансирования мер по смягчению негативного влияния глобального кризиса и коронавирусной пандемии, сообщается в Telegram-канале Минфина Узбекистана.

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