Дональд Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ

CentralAsia (CA) - Америка полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, которые требуют США, говорится в письме президента Дональда Трампа директору организации Тедросу Аданому Гебрейесусу, пишет РИА Новости.

По словам Трампа, его администрация провела расследование неудачного, по его мнению, реагирования ВОЗ на пандемию коронавируса.



«Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР», - пишет он.

Дональд Трамп требует от ВОЗ предпринять значимые существенные улучшения, среди которых — проявление независимости от Китая.



«Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого», - говорится в сообщении президента.



Он также отмечает, что уже начал обсуждать с ВОЗ вопрос реформирования организации.



Ранее президент США объявил о приостановке финансирования организации, обвинив ее в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса и несвоевременном информировании о ней общественности.