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  19 мая 2020
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В Монголии отложили проведение международного марафона «Ulaanbaatar International Marathon»

CentralAsia (MNG) -  Администрация города Улан-Батор ежегодно проводит марафон «Ulaanbaatar International Marathon» в третью субботу мая. Кроме того, этот день хорошо известен как «день без автомобилей» в центре столицы Монголии для пропаганды здоровья и спорта.

Однако в этом году международный марафон «Ulaanbaatar International Marathon» был отложен на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Монголия отменила все спортивные соревнования и культурные мероприятия с середины февраля.

Международный марафон «Ulaanbaatar International Marathon» в Улан-Баторе нацелен на развитие спорта, пропаганду здорового образа жизни и развитие умственных и физических навыков и привычек.

Марафон стал все более известным с ростом числа бегунов и гостей из других стран. Марафон проводится с 2014 года, тогда в нем приняли участие более 16 тысяч человек.

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В прошлом году участвовали более 400 бегунов из 30 стран, включая Японию, США, Австралию, Канаду, Малайзию, Китай, Кению и другие. Спортсмены Кении, Эфиопии и Японии заняли призовые места.

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