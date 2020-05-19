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  19 мая 2020
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Американская компания заявила об успешном тестировании вакцины от коронавируса на людях

CentralAsia (CA) -  Клинико-биотехнологическая компания Moderna, Inc. в США 18 мая заявила об успешном завершении первой фазы испытаний препарата mRNA-1273 для вакцины от коронавируса.

Антитела, которые сдерживают распространение коронавируса, были обнаружены у восьми участников испытаний - и они похожи на антитела, которые вырабатываются у переболевших Covid-19. Следующая фаза — массовые испытания на людях может начаться в июле.

Moderna первой начала испытания на людях - под контролем Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Исследования проводились в нескольких группах людей разного возраста, получавших дозы по 25, 100 и 250 микрограммов. При этом была выявлена ​​зависимость уровня защиты иммунитета от дозы препарата.

Затем у всех пациентов, первыми принявших участие в исследованиях, на 43-й день в организме обнаружили антитела к коронавирусу в таком же количестве, как у людей, которые выздоровели от covid-19, или большем.

«Препарат mRNA-1273 в основном проявил себя как безопасный и такой, что хорошо переносится», - сообщили в компании.

По ее данным, единственный побочный эффект был обнаружен у одной пациентки в виде покраснения вокруг места инъекции, но оно было скоротечным и не нуждалось в дополнительном медицинском вмешательстве.

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