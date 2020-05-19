На Украине за сутки обнаружены 260 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - На Украине за минувшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 мая во время брифинга сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«За прошедшие сутки заболели 260 человек, из них 24 ребенка и 46 медработников. Были госпитализированы 107 лиц. За прошедшие сутки зафиксированы 13 летальных случаев, при этом выздоровели 356 лиц», - сказал министр.



Общее количество зараженных в стране достигло 1 8876, из них скончались 548.



Как сообщил Степанов, за последние сутки в Киеве зарегистрировано 38 новых случаев коронавируса, во Львовской области — 32, Черновицкой области — 29 и Харьковской области — 27.