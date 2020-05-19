Соблюдение монгольскими гражданами рекомендаций заслуживает высокой оценки, - представитель ВОЗ

CentralAsia (MNG) -

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Монголии дает информацию и советы по Covid-19.





По просьбе спикера Великого Государственного Хурала (парламента) Г.Занданшатара, представитель Всемирной организации здравоохранения в Монголии Сергей Диордица провел брифинг о ситуации с Covid-19 в парламенте страны.

«Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям организовала учения по управлению чрезвычайными ситуациями для реагирования на COVID-19 6-8 мая в дополнение к ограничению общественных мероприятий и Цагаан Сар - Лунного Нового года. Это мероприятие сыграло важную роль в укреплении сотрудничества между профессиональными организациями и продемонстрировало усилия страны по подготовке к реагированию в случае возникновения вспышки. Правительство и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям решают все вопросы, вызывающие озабоченность, и монголы вместе противостоят пандемии. Соблюдение гражданами рекомендаций и указаний органов здравоохранения заслуживает высокой оценки», - сказал он.







«Соблюдение гражданами решений своего правительства и Всемирной организации здравоохранения чрезвычайно важно для борьбы с этой болезнью. Мы могли бы по-прежнему вводить дополнительные ограничения и правила пребывания дома, в зависимости от того, как все будет происходить, и это означает, что мы должны адаптироваться к текущей ситуации.





Мы проводим этот брифинг, чтобы также прояснить заблуждения Covid-19 в сообществе. По словам экспертов в области здравоохранения, люди могут заразиться COVID-19 даже после выздоровления. Чтобы защитить своих друзей, семью и общество, мы должны часто мыть руки, соблюдать дистанцию, заниматься спортом и избегать употребления алкоголя и курения. Мы должны оставаться начеку, поскольку пандемия еще не прошла. Дезинформация о Covid-19 более опасна, чем сама болезнь», - сказал представитель ВОЗ, попросив людей получать новости из достоверных источников.





«Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям регулярно проводит оценки рисков. Поскольку вакцины или лекарства Covid-19 еще нет, мы должны следовать решениям правительства. Случаи Covid-19 в Монголии выявляются у репатриантов из-за рубежа, и местная передача пока не проводилась», - добавил Диордица.



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