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  19 мая 2020
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Более 22 тысяч монгольских студентов выйдут на рынок труда

CentralAsia (MNG) -  

Выпускники университетов готовы выйти на один из самых сложных рынков труда в истории Монголии из-за пандемии коронавируса в мире.

Согласно статистике, в этом учебном году более 22 тысяч студентов должны получить высшее образование. Они будут делать это на фоне растущей безработицы, закрытых предприятий и наихудшей глобальной рецессии в их поколениях.

Всего несколько месяцев назад выпускники выходили на выдающийся рынок труда и прогнозировали хорошие перспективы. Однако несколько месяцев ограничений и карантина, вызванной пандемией коронавируса, привели к закрытию многих предприятий.
Коронавирус в Монголии
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