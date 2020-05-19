Более 22 тысяч монгольских студентов выйдут на рынок труда

CentralAsia (MNG) -

Выпускники университетов готовы выйти на один из самых сложных рынков труда в истории Монголии из-за пандемии коронавируса в мире.

Выпускники университетов готовы выйти на один из самых сложных рынков труда в истории Монголии из-за пандемии коронавируса в мире.