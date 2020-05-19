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  19 мая 2020
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Вооруженная полиция охраняет консульство Туркменистана в Стамбуле из-за возможных протестов

CentralAsia (TM) -  Группа граждан Туркменистана 15 мая собралась выходить на митинг перед консульством в Стамбуле. Но у здания диппредставительства был замечен автобус с вооруженными полицейскими, сообщает turkmen.news.

Проход по тротуару перед зданием был перекрыт. Короткий видеоролик с места события опубликован в Youtube.

По информации издания, туркменские дипломаты внимательно следят за настроением людей в соцсетях и заранее попросили власти Стамбула обеспечить их безопасность.

Полицейский в штатском сказал пришедшим на протест молодым людям, что без специального разрешения митинговать запрещено. Тем не менее, около 20 граждан Туркменистана все же провели акцию, но в другом месте города. Они держали в руках плакаты с призывами объединиться против диктатуры Гурбангулы Бердымухамедова.

«Мы тоже хотим жить, как люди», — сказал на митинге один из соотечественников.

Активизация гражданского недовольства связана с отсутствием помощи со стороны правительства Туркменистана пострадавшим от урагана жителям Лебапа и Мары. Стихия обрушилась на регионы 27 апреля, а спустя несколько дней оставшиеся без крыши дома залил ливень. Жители ряда районов Лебапского велаята понесли значительный урон.

В самом Туркменабаде 13 мая также прошла акция протеста. Около тысячи человек перекрыли дорогу в Железнодорожном районе города, требуя от местных властей восстановить подачу электроэнергии и откачать воду из подвалов и дворов.

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