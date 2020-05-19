Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к 300 тысячам

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 9263 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 мая сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зафиксированы 83 регионах России, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3988 (43,1%).

На 19 мая в России нарастающим итогом выявлен 299 941 случай (+3,2%) коронавирусной инфекции, из них скончались 2837 пациентов, выздоровели 76 130 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 7,3 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 205,3 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 267 663 человека.