В США коронавирусом заражены более 1,5 млн человек
- Азия и мир, общество
- 13:46, 19 мая 2020
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CentralAsia (CA) - На 19 мая в Соединенных штатах количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило 1,5 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.
А количество жертв в стране составило 90,3 тыс. человек.
Топ-5 стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев коронавируса:
- США — 1,5 млн;
- Россия — 299 тыс;
- Бразилия — 255 тыс;
- Великобритания — 247 тыс;
- Испания — 231 тыс.