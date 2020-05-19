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  19 мая 2020
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В США коронавирусом заражены более 1,5 млн человек

CentralAsia (CA) -  На 19 мая в Соединенных штатах количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило 1,5 млн человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

А количество жертв в стране составило 90,3 тыс. человек.

Топ-5 стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев коронавируса:

- США — 1,5 млн;

- Россия — 299 тыс;

- Бразилия — 255 тыс;

- Великобритания — 247 тыс;

- Испания — 231 тыс.

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