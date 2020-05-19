Китай поддержит расследование действий ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин 19 мая во время совещания Всемирной ассамблеи здравоохранения заявил, что Китай поддерживает инициативу Евросоюза о расследовании действий ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Об этом пишет Washington Post.



Во вторник состоится голосование по проекту резолюции о расследовании. Ожидается, что она получит необходимые для принятия две трети голосов.

Также Си Цзиньпин сообщил, что выделит 2 миллиарда долларов для помощи другим странам в борьбе с вирусом.

А президент США Дональд Трамп отклонил приглашение выступить перед ассамблеей, пишет издание.