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  19 мая 2020
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Китай поддержит расследование действий ВОЗ в борьбе с коронавирусом
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) -  Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин 19 мая во время совещания Всемирной ассамблеи здравоохранения заявил, что Китай поддерживает инициативу Евросоюза о расследовании действий ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Об этом пишет Washington Post.

Во вторник состоится голосование по проекту резолюции о расследовании. Ожидается, что она получит необходимые для принятия две трети голосов.

Также Си Цзиньпин сообщил, что выделит 2 миллиарда долларов для помощи другим странам в борьбе с вирусом.

А президент США Дональд Трамп отклонил приглашение выступить перед ассамблеей, пишет издание.

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