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  19 мая 2020
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В Казахстане от коронавируса выздоровели 3515 пациентов

CentralAsia (KZ) -  Сегодня в Казахстане из больниц выписаны 46 человек с коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает оперштаб.

Всего в стране количество выздоровевших от коронавируса достигло 3515 человек.

Разбивка по регионам выглядит следующим образом:

- Алматы – 1015;

- Нур-Султан – 606;

- Кызылординская область – 216;

- Шымкент – 202;

- Западно-Казахстанская область – 180;

- Атырауская область – 174;

- Актюбинская область – 161;

- Туркестанская область – 147;

- Карагандинская область – 147;

- Жамбылская область – 140;

- Алматинская область – 139;

- Павлодарская область – 138;

- Акмолинская область – 96;

- Мангистауская область – 52;

- Костанайская область – 47;

- Северо-Казахстанская область – 29;

- Восточно-Казахстанская область – 26.

Коронавирус в Казахстане
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