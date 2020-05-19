В Казахстане от коронавируса выздоровели 3515 пациентов

CentralAsia (KZ) - Сегодня в Казахстане из больниц выписаны 46 человек с коронавирусом. Об этом 19 мая сообщает оперштаб.
Всего в стране количество выздоровевших от коронавируса достигло 3515 человек.
Разбивка по регионам выглядит следующим образом:
- Алматы – 1015;
- Нур-Султан – 606;
- Кызылординская область – 216;
- Шымкент – 202;
- Западно-Казахстанская область – 180;
- Атырауская область – 174;
- Актюбинская область – 161;
- Туркестанская область – 147;
- Карагандинская область – 147;
- Жамбылская область – 140;
- Алматинская область – 139;
- Павлодарская область – 138;
- Акмолинская область – 96;
- Мангистауская область – 52;
- Костанайская область – 47;
- Северо-Казахстанская область – 29;
- Восточно-Казахстанская область – 26.