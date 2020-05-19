Россия начала подготовку к строительству второго газопровода в Китай через Монголию

CentralAsia (MNG) -

Компания «Газпром» начала проектно-изыскательные работы по газопроводу в Китай «Сила Сибири-2» через Монголию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании Алексея Миллера.





Трубопровод мощностью до 50 миллиардов кубометров газа может стать основой экспортного канала через Монголию в Китай. Также топливо планируют доставлять и в Европу.

«По поручению президента России «Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири-2», – заявил Миллер.





Целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, а также газификация в Восточной Сибири, добавил он.





Ранее планировалось построить «Сила Сибири-2» по маршруту через горный Алтай в восточные области Китая. Этот проект часто подвергался серьезной критике из-за сложностей в его технической реализации, экологических проблем и высокой стоимости. В конце прошлого года было принято решение изменить предполагаемый маршрут газопровода, построив его через территорию Монголии.





«Газпром» и китайская компания CNPC подписали соглашение о поставках газа в КНР по западному маршруту («Сила Сибири-2») в 2015 году, оно предусматривает создание новой трубопроводной системы в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с продолжением до российско-китайской границы.





При этом в конце декабря 2019-го открыли участок магистрального газопровода по восточному маршруту «Сила Сибири» протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска. По нему транспортируют сырье из Иркутского и Якутского центров добычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Строительство «Сила Сибири» заняло более пяти лет и обошлось в 1,1 триллиона рублей.





Газопровод «Сила Сибири-2» был запущен 2 декабря 2019 года. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области, на территории Китая она идет по северо-восточным провинциям этой страны.

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