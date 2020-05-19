Узбекистан поднялся в мировом рейтинге по фиксированному интернету

CentralAsia (UZ) - Ирландская компания Ookla опубликовала данные сервиса Speedtest.net по ежемесячному рейтингу Speedtest Global Index по скорости мобильного и проводного интернета в мире за апрель 2020 года. Согласно им Узбекистан поднялся ещё на одну позицию в мировом рейтинге по скорости фиксированного Интернета, сообщает Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций.



Страна в общем рейтинге занимает 94-е место, поднявшись на одну позицию. А по итогам года Узбекистан показал рост: +37 позиций — с 131-го места до 94-го. За последний год скорость фиксированного Интернета в Узбекистане выросла почти в 2,3 раза: с 11,62 Мбит/c в марте 2019, до 25,88 Мбит/c (Download) в апреле 2020 года.

По итогам апреля 2020 года Узбекистан по скорости фиксированного интернета опережает такие страны как: Турция (97-е место), Грузия (95-е место), Азербайджан (114-е место), Таджикистан (99-е место) и Туркменистан (174-е место).

Портал Speedtest используется для проверки скорости Интернета пользователями во всём мире. Speedtest формирует и регулярно публикует рейтинг на основе собственных данных, полученных от пользователей.

Ирландская компания Ookla ­­- мировой лидер в сфере тестирования Интернет-сетей, приложений и технологий, разработчик портала тестирования скорости Интернета Speedtest. На портале Speedtest ежегодно проводится более 10 миллионов пользовательских тестов, что даёт уникальную и разностороннюю картину о производительности, качестве и доступности сетей по всему миру.