Число жертв коронавируса в Германии превысило 8 тысяч человек

CentralAsia (CA) - На 19 мая в Германии количество скончавшихся от коронавирусной инфекции достигло 8041 человека, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

В Германии за минувшие сутки коронавирус выявлен у 513 человек. Общее число инфицированных в стране увеличилось до 176,5 тыс. человек. При этом выздоровели в общей сложности 155 700 человек, из них около 1,1 тысячи за последние 24 часа.