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  19 мая 2020
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Граждане Узбекистана сломали соотечественнику в Петербурге челюсть и проткнули живот
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  В Петербурге двое уроженцев Узбекистана избили среди бела дня своего соотечественника возле одного из домов на улице Маршала Блюхера. Его жизнь сейчас спасают врачи.

Как сообщает «Мойка78», днем 18 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице после драки лежит человек. Вскоре по подозрению в драке задержали трех граждан Узбекистана.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с переломом свода черепа, проникающим ранением брюшной полости с повреждением селезенки. Его состояние оценивают как тяжелое.

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