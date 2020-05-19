Граждане Узбекистана сломали соотечественнику в Петербурге челюсть и проткнули живот

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CentralAsia (UZ) - В Петербурге двое уроженцев Узбекистана избили среди бела дня своего соотечественника возле одного из домов на улице Маршала Блюхера. Его жизнь сейчас спасают врачи.

Как сообщает «Мойка78», днем 18 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице после драки лежит человек. Вскоре по подозрению в драке задержали трех граждан Узбекистана.

Пострадавшего мужчину госпитализировали с переломом свода черепа, проникающим ранением брюшной полости с повреждением селезенки. Его состояние оценивают как тяжелое.