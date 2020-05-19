В Узбекистане заместитель главы района в сговоре с бухгалтером присвоили $15 тыс из благотворительных фондов

CentralAsia (UZ) - Заместитель главы Аккурганского района Ташкентской области и бухгалтер районного фонда «Махалла» обвиняются в хищении свыше $15 тысяч из благотворительного фонда «Доброта и поддержка» и фонда «Махалля». Возбуждено уголовное дело, сообщила Генпрокуратура республики.

Согласно сообщению, замхокима М. А. и бухгалтер Б. Н., вступив в сговор, путем обналичивания расхитили денежные средства на сумму 109,2 млн сумов (10800 долларов США) из фондов «Махалла» и «Доброта и поддержка», предназначенные для помощи нуждающимся семьям.

Кроме того, в результате нецелевых расходов расхищены путем присвоения 44 млн сумов (около 4400 тысяч долларов США) из фонда «Доброта и поддержка».

«По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 167 (Хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

16 мая 2020 года областное управление Департамента возбудило уголовное дело по статье 167 (3) (а) Уголовного кодекса», - сообщили в Генеральной прокуратуре.