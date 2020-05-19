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  19 мая 2020
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Мишустин выписался из больницы и вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр России Михаил Мишустин выписался из больницы после лечения от коронавируса и вернулся к исполнению обязанностей, сообщает РИА Новости.

Согласно информации Кремля, Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа, в котором и.о. председателя правительства назначался вице-премьер Андрей Белоусов.

30 апреля Мишустин сообщил, что заразился коронавирусом, и временно предложил на пост главы кабмина первого заместителя Белоусова. После этого он лег на лечение в больницу. Накануне Мишустин, все еще находясь в медучреждении, провел заседание координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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