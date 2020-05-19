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  19 мая 2020
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В Германии обнаружен новый очаг заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В немецком Диссене, в земле Нижняя Саксония, по распоряжению властей было остановлено производство на крупном предприятии, выпускающем мясопродукты: там заразились свыше 90 сотрудников, сообщает Euronews.

За несколько дней до этого в Косфельде, в земле Северный Рейн-Вестфалия были вовсе заморожены меры по снятию карантина - там и тоже на мясокомбинате - выявили свыше 150 вирусоносителей, почти полтора десятка человек госпитализировали.

В Берлине правительственный комитет по коронавирусу созывается для обсуждения положения в отрасли. Известно о предложении министерства труда ФРГ, в котором содержится запрет на заключения договоров подряда для предприятий такого типа.

Многие из работников комбинатов, как в Косфельде, так и в Диссене, приехали из Румынии и Болгарии, и проживают зачастую в стесненных условиях.

Схожая ситуация сложилась - и тоже, как предполагается, из-за тесноты - в центре размещения беженцев недалеко от Бонна. Там инфекцией заразились 70 мигрантов, всего на вирусоносительство проверили 300 живущих в этом учреждении человек.

Всех инфицированных поместили в изоляцию.

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