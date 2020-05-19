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  19 мая 2020
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ВВП США сократится на 20-30%, - глава Федеральной резервной системы

CentralAsia (CA) -  Во втором квартале 2020 года ВВП США может сократиться на 20-30%, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Также по его словам, уровень безработицы в стране может превысить 20%, хотя точных цифр финансист пока не назвал. Сегодня самый важный экономический показатель для страны — медицинские отчёты, считает Пауэлл.

В то же время Пауэлл не считает правомерным называть нынешнюю ситуацию, хоть и тяжёлую, «новой Великой депрессией». В целом по его словам экономика США вполне здорова, спад будет достаточно коротким, и со временем положение дел должно вернуться в норму, утверждает он.

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