Минсельхоз Узбекистана опроверг слухи о нашествии саранчи из Туркменистана

CentralAsia (TM) - В Узбекистане опровергли слухи о вторжении полчищ саранчи на территорию Узбекистана со стороны Туркмении. Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Узбекистана выступила с заявлением по этому поводу.

Ранее соцсетях распространили видео с полчищами саранчи. Пользователи соцсетей высказывали мнения, что саранча прилетела с территории соседнего Туркменистана.

«Саранча в видео, которое было распространено на радио «Озодлик» (узбекская служба Радио Свободы- прим. ред.), не пришла из-за границы, а появилась в регионе как неотъемлемая часть природы. Они должны летать и вырастить крылья, чтобы перемещаться в отдаленные районы, из страны в страну. Этого служба борьбы с саранчой не допустит», - сообщает пресс-служба минсельхоза.

В министерстве отметили, что в Узбекистане насчитывается более 150 видов саранчи. Только 10 видов саранчи опасны для посевов, пастбищ. Все виды саранчи в зависимости от их образа жизни можно поделить на 2 группы — роящая марокканская, азиатская и оазисная саранча, а также не роящая (местная) саранча.

В настоящее время в стране существует служба борьбы с саранчой, которая финансируется из государственного бюджета и имеет отделения во всех регионах. Команда опытных специалистов работает с учеными из Научно-исследовательского института защиты растений, чтобы определить очаги появления саранчи, изучить зимние условия и сроки, разработать аналитические данные и провести эффективные меры контроля.

На сегодняшний день саранча была обнаружена на 122,2 тыс. га земли страны, а химическая обработка была проведена на 112 тыс. га. За счет средств, выделенных из местного бюджета, создан резерв химикатов для обеспечения защиты от вредной саранчи на 320,6 тыс. га, а также горюче-смазочных материалов на 211 тыс. га земли.

В Республике Каракалпакстан и Хорезмской области борьба с саранчой должна начаться во второй декаде мая.