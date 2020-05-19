- Туркменистан, общество
- 17:00, 19 мая 2020
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CentralAsia (TM) - В Туркменистане массовыми торжествами отметили День Конституции и Государственного флага. В церемонии празднества принял участие президент, а также старейшины страны.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов 18 мая принял участие в торжествах по случаю празднования Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Утром у Монумента Конституции собрались члены правительства, руководители Меджлиса, военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, главы Ашхабада и столичных этрапов, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических корпусов, старейшины, представители общественных организаций, средств массовой информации, студенческая молодёжь, деятели культуры и искусства, горожане.
Президент возложил венок к Монументу Конституции.
Затем торжества переместились на празднично украшенную площадь, где установлен 133-метровый флагшток, на котором развевается Главный флаг Туркменистана.
Бердымухамедов и участники церемонии возложили венок к подножию флагштока.
Праздничные мероприятия в честь Дня Конституции и Государственного флага прошли по всей стране.