В Туркменистане массовыми торжествами отметили День Конституции и Государственного флага

CentralAsia (TM) - В Туркменистане массовыми торжествами отметили День Конституции и Государственного флага. В церемонии празднества принял участие президент, а также старейшины страны.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов 18 мая принял участие в торжествах по случаю празднования Дня Конституции и Государственного флага Туркменистана. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Утром у Монумента Конституции собрались члены правительства, руководители Меджлиса, военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, главы Ашхабада и столичных этрапов, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических корпусов, старейшины, представители общественных организаций, средств массовой информации, студенческая молодёжь, деятели культуры и искусства, горожане.

Президент возложил венок к Монументу Конституции.

Затем торжества переместились на празднично украшенную площадь, где установлен 133-метровый флагшток, на котором развевается Главный флаг Туркменистана. Бердымухамедов и участники церемонии возложили венок к подножию флагштока.



Праздничные мероприятия в честь Дня Конституции и Государственного флага прошли по всей стране.