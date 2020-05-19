В Узбекистане выявили 23 завозных случая коронавируса. Всего 2825

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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 16:00 часов 19 мая в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2825 (+23).

По данным Минздрава республики, все подтвержденные новые случаи выявлены у граждан, прибывших из-за рубежа. Из ни 18 граждан прибыли 14 мая из Санкт-Петербурга чартерным рейсом, а 5 – являются водителями международных грузовых автомобилей дальнего следования.

В стране в данное время от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 2338 граждан, и показатель выздоровления составляет 82 процента.

В данное время в специализированных медицинских учреждениях 9 регионов Узбекистане лечатся 474 пациентов, из них у 6 человек состояние тяжелое.