Монголия в 2020 году экспортировала 5,2 млн тонн угля

CentralAsia (MNG) -

По состоянию на 18 мая 2020 года из Монголии было экспортировано угля на сумму $412 млн или 5,2 млн тонн, что сократилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Экспорт сырой нефти из Монголии также резко сократился. В частности, по состоянию на 18 мая 2020 года было экспортировано 2,4 миллиона тонн нефти, и за аналогичный период этого года она сократилась до 586 тысяч тонн или в 4 раза, согласно статистике Главного таможенного управления





По данным Национального статистического управления, экспорт Монголии сократился на 45,3 процента в первом квартале 2020 года из-за ограничений, связанных с коронавирусом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале 2020 года Монголия торговала со 121 страной со всего мира.





Общий товарооборот достиг $3 млрд, из которых $1,4 млрд пришлось на экспорт, а $1,6 млрд - на импорт.





Общий внешнеторговый оборот сократился на $1,3 млрд (30,8%), из которых экспорт сократился на $1,1 млрд (45,3%), а импорт сократился на $179,9 млн(10,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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