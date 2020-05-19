В Ашхабаде госслужащих обязали пройти медобследование

CentralAsia (TM) - Работников всех государственных предприятий и учреждений Ашхабада обязали пройти медобследование, сообщают «Хроники Туркменистана».

Сообщается, что каждый служащий должен посетить Дом здоровья, к которому прикреплен, сдать анализы крови и мочи, сделать рентген легких, УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ сердца, в также пройти обследование у кардиолога, невропатолога, окулиста. Женщины также должны обследоваться у маммолога.

Подтверждающие прохождение медицинского обследования справки необходимо предъявить руководству по месту работы.

Для тех, у кого имеется медстраховка, обследование стоит 75-100 манатов ($21-$28), для других – в разы дороже.

Люди жалуются не только на дополнительные расходы, но и на время, которое они теряют в очередях.

Связаны ли требования обязательного прохождения медосмотра с профилактикой коронавируса, неизвестно.