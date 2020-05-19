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  19 мая 2020
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Мэр Улан-Батора обещает 80-процентное снижение загрязнения воздуха к весне 2021 года

CentralAsia (MNG) -  

Губернатор столицы и мэр Улан-Батора С.Амарсайхан провел брифинг по актуальным вопросам, касающимся города Улан-Батора.

Он подчеркнул, что загрязнение воздуха в городе Улан-Баторе уже сократилось вдвое, и отметил, что загрязнение будет уменьшено еще на 30 процентов в предстоящем зимнем сезоне, что приведет к снижению загрязнения воздуха города более чем на 80 процентов к весне 2021 года.

Во время брифинга мэр города также представил информацию о текущих мерах, принимаемых в столице в ответ на инфекцию Covid-19. Работы по дезинфекции ведутся в каждом районе, дезактивированы туалеты и водосточные трубы 19 тыс. домов. Планируется также решить проблему загрязнения воздуха и почвы путем строительства нового города Майдар и децентрализации города.
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