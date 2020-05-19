Мэр Улан-Батора обещает 80-процентное снижение загрязнения воздуха к весне 2021 года

CentralAsia (MNG) -

Он подчеркнул, что загрязнение воздуха в городе Улан-Баторе уже сократилось вдвое, и отметил, что загрязнение будет уменьшено еще на 30 процентов в предстоящем зимнем сезоне, что приведет к снижению загрязнения воздуха города более чем на 80 процентов к весне 2021 года.