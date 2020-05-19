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  19 мая 2020
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Зарегистрирована еще одна группа кандидата в президенты Беларуси

CentralAsia (CA) -  В Беларуси 19 мая состоялось заседание Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, на котором рассмотрены вопросы регистрации инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в президенты Республики Беларусь.

Как сообщает пресс-служба ЦИК Беларуси, сегодня зарегистрирована инициативная группа Натальи Кисель.

22 группам отказано в регистрации инициативной группы в связи с нарушением требований Избирательного кодекса Республики Беларусь.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа 2020 года. Согласно законодательству республики, в составе каждой инициативной группы должно быть не менее 100 человек. Члены инициативных групп с 21 мая по 19 июня включительно смогут собирать подписи в поддержку своего кандидата – подписей должно быть собрано не менее 100 тысяч. Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация - с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в его проведении возникнет необходимость, должен пройти не позднее, чем в двухнедельный срок.

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